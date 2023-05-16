شكرا لبحثكم عن خبر مقتل لاعب كرة قدم يمني شهير .."الاسم والصورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قتل لاعب كرة قدم يمني مشهور وأصيب شخصين إثر نزاع على قطعة أرض، اليوم الإثنين، في مديرية المحفد، بمحافظة أبين.

وأفادت مصادر محلية ، بمقتل النجم المعتزل أحمد صالح لشعب الكازمي وإصابة إثنين آخرين اثر نزاع بيني على قطعة أرض، في مديرية المحفد.

وحسب المصادر فقد خيم الحزن على مدينة المحفد عقب مقتل الكازمي، و نعاه المئات.

وحسب المصادر فقد خيم الحزن على مدينة المحفد عقب مقتل الكازمي، و نعاه المئات.

ويعد الكازمي نجم كرة قدم سابق في المديرية و سبق أن أقام له قبل عامين مباراة اعتزال تكريما له، لعب فيها عدد من نجوم كرة القدم ومنهم عمر البارك وعفاره ووسيم القعر وجمال العولقي ومحمد حماده والحارس سالم عوض.

وتشهد جرائم القتل في معظم المحافظات اليمنية إرتفاعا مضطردا خلال السنوات الأخيرة من عمر الحرب التي دخلت عامها التاسع.