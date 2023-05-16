انهيارات صخرية تدمر أربعة منازل شمالي غرب تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - تدمرت أربعة منازل بشكل كلي، الاثنين، جراء انهيارات صخرية شهدتها إحدى قرى مديرية شرعب السلام التابعة لمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن انهيارات صخرية، شهدتها قرية "الرقيفة"، أسفل جبل "الصنع" بعزلة الأمجود بمديرية شرعب السلام (شمالي غرب تعز)، المحاددة لمديرية العدين التابعة لمحافظة إب، وأدت إلى تدمير أربعة منازل وتشريد أسرها.



وأوضحت المصادر أن المنازل لمواطنين محليين من بينهم أقارب، وقد تمكنوا من مغادرة منازلهم فور سماعهم لصوت الانهيارات.



وأشارت إلى أن الأسر تشردت وتركت كل ما تملك داخل المنازل المنهارة؛ داعية المنظمات الإغاثية والجهات المعنية إلى سرعة مساعدة المتضررين وتوفير المأوى لهم.



وتأتي الانهيارات الصخرية بالتزامن مع الامطار الغزيرة التي تشهدها عموم البلاد.