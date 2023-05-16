مقتل مزارع وإصابة آخر إثر انفجار لغم بالحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مزارع وأصيب آخر إثر انفجار لغمًا في منطقة الجاج بالحديدة. وأدى انفجار اللغم إلى مقتل مواطن وإصابة آخر وتدمير حراثة. وكانت المليشيات قد قامت بزرع الألغام في الأراضي الزراعية مما أدى لمقتل مدنيين.

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