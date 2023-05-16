شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ سقطرى يدشن إستئناف عمل الإصدار الآلي للبطائق الشخصية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي، اليوم، إستئناف عمل الإصدار الآلي للبطائق الشخصية بفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة.

وطاف المحافظ الثقلي ومعه وكيل المحافظة العميد الركن صالح علي سعد، ومدير عام الشرطة العقيد علي الدكسمي، على أقسام الفرع، واطلع على آلية العمل والخدمة المقدمة للمواطنين للحصول على الهوية الثبوتية..مثمنًا الجهود المبذولة في إعادة تفعيل عمل فرع الاحوال والمدنية والسجل المدني واستئناف إصدار البطائق الشخصية لمواطني الأرخبيل بعد توقفها لأكثر من ثمان سنوات.

ووجه محافظ سقطرى، قيادة وموظفي فرع الأحوال المدنية، باستكمال وفحص كافة الوثائق المطلوبة من المواطنين وتسهيل عملية حصولهم على بطائق اثبات الهوية الشخصية.

