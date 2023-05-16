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بلادنا تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية الـ ٣٢ المنعقد في مدينة جدة بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول.

وجرى خلال الاجتماع، إقرار مشروع جدول الأعمال، ومناقشة بنوده وإعتماد مشاريع القرارات التي شملت تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، والتقدم المحرز في إستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتفعيل إتفاقيات النقل، والإستراتيجية العربية للسياحة وللاتصال والمعلومات والأجندة الرقمية 2023-2033م، والعقد العربي الثاني للأشخاص، وإعلان الدوحة تحت عنوان (المضي قدمًا لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد)، والمزارع والحدائق البيداغوجية بمؤسسات استقبال الأشخاص المسنين وما يستجد من أعمال برنامج المملكة العربية السعودية لرؤية الفضاء، وإستضافة المملكة المغربية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واستضافة دولة قطر لقمة الويب خلال العام 2024م

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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