شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح قسم الصالة الرياضية في مركز العلاج الطبيعي بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبد العزيز الفقيه، اليوم، ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور أحمد العبادي، قسم الصالة الرياضية بمركز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية التابع للجنة الطبية العسكرية.

وعبّر اللواء الفقيه، عن شكره لإدارة مركز العلاج الطبيعي وكوادره على جهودهم المبذولة في علاج كل من يحتاج خدمة العلاج الطبيعي من المدنيين والعسكريين.

من جانبه، اعتبر الدكتور العبادي، افتتاح قسم الصالة الرياضية خطوة مهمة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في تخطي إعاقتهم.

وأكد مدير مركز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية العميد عبدالواحد علي احمد، استمرارية المركز في تقديم الخدمات المجانية لجرحى الجيش وذوي الاحتياجات الخاصة من المدنيين. وقال: سنبذل جهودنا للتخفيف من معاناتهم.

