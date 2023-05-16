شكرا لبحثكم عن خبر حادثة مفزعة .. جني يقتل شاب بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / حسين العبسي :

هذ الولد من مواليد الخساف بمحافظة عدن يدعى عبده الهسيس توفي قبل يومين وهو في ربيع عمره بعد قصة التمست أحداثها بالغرابة ....

هذا الولد أعزكم الله تبول في إحدى اماكن مخلفات الصرف الصحي (الزغاطيط المجهولة والمهجورة ) داخل مديرية صيرة ، ومن بعدها فقد الولد نفسه وبدأ يشعر بالدوران وعدم الاتزان ، ثم بدأ ينزف دماً من فمه وانفه وبدأ يفعل حركات غريبة تدل على أنه ممسوس ، وقيل أنه خضع إلى رقية أحدالشيوخ بالقرآن الكريم فكان جواب الجني المتلبس فيه أن لن يخرج منه إلا بعد قتله وهو ما حدث للأسف

رحمه الله وغفر له عبده الهسيس الولد الطيب والهادئ والخلوق

وهي صفارة إنذار وتحذير لكل منا خاصة الشباب، أن يتجنبوا التبول في مثل هذه الأماكن المهجورة والمظلمة ويجب المحافظة على اذكار الصباح والمساء واذكار دخول بيت الخلاء

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