شكرا لبحثكم عن خبر هيئة الرئاسة تقف أمام التقرير الختامي لفريق الحوار الوطني الداخلي وجدول أعمال الدورة السادسة للجمعية الوطنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس، أمام التقرير الختامي المقدم من رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي الدكتور صالح محسن الحاج.

وجددت هيئة الرئاسة إشادتها بالنتائج الكبيرة التي حققها فريقا الحوار الوطني في الداخل والخارج، والجهود الدؤوبة التي بذلها الفريقان في مسار تعزيز الاصطفاف الوطني الجنوبي وتجسيد روح الشراكة الوطنية وبلورة رؤية جنوبية موحدة استعدادا للاستحقاقات القادمة.

وشدد الهيئة على أهمية استمرار جهود الحوار والتواصل مع المكونات الجنوبية التي لم تشارك في اللقاء التشاوري، مؤكدة حرص قيادة المجلس الانتقالي على ترسيخ مبدئ الحوار كقيمة حضارية للوصول إلى شراكة وطنية حقيقية بطرق ديمقراطية قائمة على قاعدة الجنوب لكل أبنائه وبكل أبنائه.

في سياق منفصل، وقفت الهيئة في اجتماعها أمام جدول أعمال الدورة السادسة للجمعية الوطنية المزمع انعقادها يومي 21 مايو و22 مايو في مدينة المكلا، والمواضيع والقضايا التي ستتم مناقشتها فيها، وذلك وفقا للتقرير المُقدم من نائب رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك.

وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى جُملة من المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الصلة بعمل المجلس وهيئاته المختلفة واتخذت ما يلزم بشأنها.