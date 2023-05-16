شكرا لبحثكم عن خبر كاك بنك يعقد اللقاء التشاوري الموسع لمدرء فروع وادارات البنك بالمحافظات المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن اللقاء التشاوري الموسع لمدراء ادارات وفروع بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك، في المحافظات المحررة، بحضور وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ورعاية القائم باعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للبنك الاستاذ حاشد الهمداني، لتقييم أداء الفروع وادارات البنك خلال العام الماضي والوقوف على كل الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل وبحث الحلول و المقترحات ودراسة كل الخيارات المتاحة لمواجهتها والتغلب عليها.

وأشاد وزير الزراعة والثروة السمكية، رئيس الجمعية العمونية للبنك اللواء سالم السقطري بدور قيادة البنك وجهودها المبذولة في اعادة تفعيل العمل المصرفي والحفاظ على دوره الريادي وتميزه المالي واستمرارية تقديمه للخدمات المصرفية وتجاوز المعوقات والصعوبات المتداخلة والمؤثرة على نشاطه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد الوزير - في كلمته بافتتاح اللقاء الموسع - أن البنك يسير في اتجاه مستقبلي واعد للعمل المصرفي بعد تمكنه من العودة إلى التفوق المنافسة المصرفية وتحقيق اهدافه في منعطف تاريخي جديد من مساره الريادي على المستويين المالي و المصرفي وخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ولفت الوزير السقطري الى وجود مؤشرات ايجابية لانفراجه مرتقبة في العمل المصرفي مع استمرار تحسن مؤشرات البنك.

ومن جانبه رحب، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للبنك الاستاذ حاشد الهمداني بوزير الزراعة والري رئيس الجمعية العمومية للبك، وكل الحضور في هذا اللقاء مثنيا على الدعم غير المحدود الذي يوليه معالي وزير الزراعة في إعادة نشاط البنك وتفعيل أدائه الى مستواه وما وصل اليه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.

مشيراً الى تمكن كاك بنك من استعادة دوره الوطني وريادته المصرفية رغم كل الظروف التي تحيط بالقطاع المصرفي الوطني الذي يعيش أصعب مرحلة في تاريخ البنوك والمصارف،نتيجة ما سببته كارثة الحرب وأكد الهمداني أن كاك بنك تمكن من تجاوز اغلب التحديات واستعاد مكانته المتقدمة عا

على مستوى كل البنوك المحلية، رغم تحديات الواقع المصرفي والانهيار شبه الكلي للمنظومة المالية في البلد عموما وماسببته من نتائجه سلبياً على ادارة البنوك .

وحث الرئيس التنفيذي لكاك بنك، جميع مدراء فروع وادارات البنك على أهمية الاستفادة من المزايا التي يمتلكها البنك بصفته بنكا حكوميا هو الاوسع انتشاراً والمحرك الاول للسوق المصرفي وصاحب أفضل استثمار في الانظمة الرقمية والكوادر المصرفية المؤهلة وذات الخبرات الطويلة الممتدة سنوات طويلة، وضرورة مناقشة العوامل الداخلية المتمثلة بنقاط القوة والضعف والعوامل الخارجية المتمثلة بالفرص والمخاطر ومتطلبات سوق المنافسة

واستعراض جملة من المشكلات والتحديات الأساسية والمهمة عمليا والتي تواجهها الفروع عند أداء عملها ومناقشة الحلول المناسبة لتلك المعوقات للخلاص منها في سبيل تطوير العمل المصرفي بالوسائل الحديثة والمختلفة.

وبدوره استعرض نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية رفيق القباطي، أبرز النجاحات المصرفية التي حققها البنك خلال الفترة الماضية وقدم شرحا وافيا عنها معزرا بالأرقام والاحصائيات والرسوم البيانية، في حين اشاد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المساندة شكيب عليوه بكل الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من قبل جميع منتسبي البنك وعلى رأسهم القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي وكذلك الدعم البناء والمتابعة المستمرة من معالي وزير الزراعة رئيس الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة البنك، مؤكدا على أهمية اللقاء الموسع في تقييم الأداء والوقوف على مكامن القوة والضعف لتجاوز كل الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل.