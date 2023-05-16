"العليمي" يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على مليشيا الحوثي من أجل الجنوح لخيار السلام

المنامة - ياسر ابراهيم -

دعا رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة المزيد من الضغط على مليشيات الحوثي من أجل الرضوخ للإرادة الشعبية والجنوح للسلام.



جاء ذلك لدى لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا، وهولندا، والمانيا، والمبعوث الايطالي، وممثل عن البعثة الفنلندية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وفي اللقاء وضع الرئيس السفراء الأوروبيين أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الأشقاء والأصدقاء من أجل استئناف العملية السياسية، والبناء على مخرجاتها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.



وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بمواقف دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



ودعا الرئيس إلى "مزيد من الضغوط الأوروبية على المليشيات من أجل الرضوخ للإرادة الشعبية، والجنوح إلى خيار السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها".



وشدد على "اهمية إدانة الانتهاكات الحوثية المستمرة لحقوق الإنسان بما في ذلك تحشيد مئات الآلاف من الأطفال إلى مخيمات التعبئة الحربية، والتنشئة الطائفية.



وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحدة المجلس وانفتاحه على كافة المبادرات الرامية لتحقيق السلام، مشيدا بجهود السعودية لتجديد الهدنة الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.



من جانبهم، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي، استمرار دعم بلدانهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز جهود الإصلاحات الحكومية في المحافظات المحررة بمختلف المجالات.



كما أعربوا عن تقدير بلدانهم للتعاطي الايجابي الذي يبديه المجلس والحكومة مع المساعي الرامية لإحياء مسار السلام، وفتح الطريق إلى المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين، وفق الوكالة.

