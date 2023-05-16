شكرا لبحثكم عن خبر اغلاق الشارع الرئيسي بالمعلا ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي : أعلنت عمليات مديرية المعلا في صفحة المديرية بمواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيتم ابتدأ من الساعة العاشرة من مساء اليوم الى الخامسة فجر غداً اغلاق جزئي لشارع الشهيد مدرم (الخط المحادي لصيدلية وايتس الى تقاطع فتحة الميناء) لأعمال صيانة ستقوم بها السلطة المحلية. وعلى الاخوة السائقين القادمين من جولة حجيف استخدام الخط الفرعي يساراً باتجاه الرئيسي للتسوق.

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