شكرا لبحثكم عن خبر مجلس جامعة المهرة يعقد اجتماعه الدوري الأول برئاسة كلشات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المهرة/إعلام الجامعة:

16/مايو/2023م.

ترأس معالي الدكتور أنور محمد كلشات رئيس جامعة المهرة، اليوم، الاجتماع الدوري الأول لمجلس الجامعة بعد التأسيس، بحضور نواب رئيس الجامعة والأمين العام للجامعة وأعضاء مجلس الجامعة.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الجامعة باعضاء المجلس، مشيدا بالجهود التي بذلها ويبذلها الفريق في أداء مهامه خلال الفترة السابقة، حاثا على بذل المزيد من الجهود والاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024م.

واستعرض المجلس مستوى الإنجاز الذي تحقق حتى الآن، ووقف الاجتماع على جملة من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية والقضايا المطروحة في جدول الأعمال.

وناقش المجلس الترتيبات الجارية لفتح واستحداث "3" كليات جديدة، و"8" أقسام علمية جديدة، والاستعداد لاستقبال العام الجامعي الأول في جامعة المهرة، ومناقشة إجراءات التنسيق والقبول للعام الجامعي 2023/ 2024م.

كما تمّ في المجلس مناقشة تقرير اللجنة الأكاديمية المُشكّلة بقرار من رئيس الجامعة، بالإضافة إلى مناقشة بعض المستجدات الأخرى.