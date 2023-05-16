شكرا لبحثكم عن خبر اليافعي: عدن تحتاج عودة علي ناصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق مذيع بقناة اماراتية على الوضع الكارثي الذي تعيشه مدينة عدن. وقال عادل اليافعي:وعدن وشعبها تعاني جحيم الصيف الحارق وللسنة الثامنة على التوالي وبعد وعود كاذبة وتلاعب وتكسب ملايين الدولارات من عصابات لا تخاف الله . واضاف:ها نحن نتذكر عهد علي ناصر اعظم زعيم جنوبي حكم عدن وهو الاجمل خدميا واقتصاديا وعلميا وصحيا في تاريخنا عندما كانوا فعلا قادة ..قهري عليهم . وشهدت عدن تنمية حقيقية واستقرار بعهد الرئيس علي ناصر محمد فيما وصفت فترته بالعصر الذهبي.

كانت هذه تفاصيل خبر اليافعي: عدن تحتاج عودة علي ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.