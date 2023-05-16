شكرا لبحثكم عن خبر المؤسسة الاقتصادة تخطط لانشاء صوامع للغلال بميناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *المؤسسة الاقتصادية تناقش مع مؤسسة موانئ عدن استلام موقع إنشاء صوامع الغلال في ميناء عدن*

ناقش مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي ، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي امزربة، اليوم ، عملية التنسيق لاستلام موقع إنشاء صوامع الغلال التابع للمؤسسة الاقتصادية في ميناء عدن .

وفي اللقاء أكد السعيدي ، أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار جهود المؤسسة لتنفيذ مشاريع استثمارية تستهدف تأمين الأمن الغذائي في البلاد، والعمل المشترك في إيجاد بيئة استثمارية مناسبة تساعد في توفير الاحتياجات والمواد الأساسية واهمها مادة القمح .

وأضاف العميد السعيدي، أن إنجاز مشروع صوامع للغلال التابع للمؤسسة سيسهل من عملية استقبال وتفريغ شحنات مادة القمح وتوفيرها بسعر التكلفة ، بما يلبي احتياجات المواطنين في عموم المحافظات اليمنية ، ويخفف الاعباء عنهم، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي للمؤسسة من مادة القمح.

وفي اللقاء ثمن مدير المؤسسة الاقتصادية ، جهود رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة على تفاعله في عملية التنسيق التي من شأنها تساهم في تسهيل مهمة المؤسسة الاقتصادية في استثمار مشروع صوامع الغلال في ميناء الحاويات ضمن إطار إسهامات المؤسسة لتحقيق استقرار تمويني في الأسواق المحلية والتخفيف من حدوث أي أزمات متعلقة لمادة القمح مستقبلاً.

من جانبه أبدى الدكتور امزربه، استعداده في تقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار التجاري للمؤسسة الاقتصادية، وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل انشاء الصوامع .. مؤكدا ، أن مؤسسة موانئ عدن تثمن الجهود الوطنية للمؤسسة الاقتصادية التي تساهم في تنفيذ مشاريع استثمارية تستهدف تأمين الأمن الغذائي.