الجيش اليمني يعلن إحباط هجمات للمليشيا الحوثية في جبهات تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، إحباط هجمات شنتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهات محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، "صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة، هجوماً شنته مليشيا الحوثي في جبهة الأحطوب، بالريف الغربي لمحافظة تعز، مكبدة المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد".



وأشار إلى أنه وحسب المعلومات الميدانية فقد كان الهجوم تحت غطاء كثيف من نيران المدفعية ومختلف الأسلحة الأخرى.



وأوضح، أن ذلك ترافق مع تصدى المضادات الأرضية للجيش الوطني لطائرة مسيرة تابعة للمليشيا أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش الوطني في منطقة الكدحة غرب تعز.



وأفاد المركز الإعلامي أيضا، بأن قوات الجيش والمقاومة أحبطت محاولة تسلل لعناصر المليشيا الحوثية في جبهة الصلو جنوب شرق المحافظة.



وكانت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية قد أفشلت خلال الأيام الماضي العديد من محاولات التسلل التي نفذتها مليشيات الحوثي في مختلف جبهات تعز.