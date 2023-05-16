الهجرة الدولية: وصول 40 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن منذ مطلع 2023

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، وصول أكثر من 40 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري، مطالبة بدعم "فوري" لتوفير احتياجاتهم الأساسية.



وقالت المنظمة الأممية في بيان: "شهد اليمن تدفقا قياسيا للمهاجرين تجاوز عددهم 40 ألف وافد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023".



وطالبت المنظمة بـ"دعم فوري لمواجهة التحديات التي تواجه المهاجرين وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم".



وأشارت إلى أن "الدعم المقدم من المانحين بالغ الأهمية في التخفيف من نقص التمويل وتحسين ظروف المهاجرين في اليمن".



ويعد اليمن وجهة لمهاجري دول القرن الأفريقي لا سيما إثيوبيا والصومال، إذ يهدف معظمهم الانتقال إلى دول الخليج، وخاصة السعودية الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد.

المصدر: الأناضول