مناشدة إنسانية عاجلة لدولة رئيس الوزراء وفاعلي الخير

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يزيد بن سلمان - شبوة - مناشدة إنسانية عاجلة لدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والى فاعلي الخير بشأن حاجة صحفي من موظفي الوكالة مقعد على الفراش عقب بتر ساقيه بسبب الغرغرينا إلى كرسي متحرك .. فيما يلي نص المناشدة : أقتضى قدر الله تعالى أن يصاب زميلنا الصحفي بوكالة الأنباء اليمنية سبأ بعدن (طارق عبدالله احمد محمد) بالغرغرينا .. مما أدى إلى بتر ساقيه وهو الآن طريح الفراش ولايستطيع الحركة. ولهذا نتوجه بالنداء الإنساني العاجل إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وإلى فاعلي الخير بتقديم يد المساعدة لزميلنا الصحفي طارق وتقديم كرسي متحرك له يستطيع من خلاله التحرك بدلاً من بقائه في المنزل مستلقيا على الفراش. من يحب مد يد الخير فهذا رقمه للتواصل معه 777303521 ولكم خالص الشكر والإحترام

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