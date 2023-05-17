شكرا لبحثكم عن خبر توضيح هام صادر عن مؤسسة كهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تبذل المؤسسة العامة لكهرباء عدن جُل جهدها ومساعيها للحفاظ على برنامج التشغيل والانطفاء وفق الامكانيات المتاحة من توليد ووقود متاح يلبي الاحتياج اليومي لمحطات الكهرباء لتشغيلها بالطاقة الكاملة، كما إن مؤسسة كهرباء عدن قد ناشدت منذ اللحظة الأولى بضرورة تأمين الوقود الكافي وذلك بعد إنتهاء منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، وكررت المناشدة تلو المناشدة لكافة الجهات المعنية بتوفير وقود الكهرباء وشددت بضرورة إستمرار تدفق الوقود لمحطاتها خصوصاً خلال فترة الصيف التي أرتفعت درجات الحرارة والرطوبة بالعاصمة عدن بشكل غير مسبوق، وأنعكس ذلك على إرتفاع الأحمال إلى أكثر من 608 ميجا وات فيما التوليد الحالي لدى المؤسسة يكاد يصل إلى 310 ميجا فقط.

وننوه إن مؤسسة كهرباء عدن قد قامت بإنشاء مكتبها الإعلامي وذلك لإطلاعكم بكافة المستجدات المتعلقة بهذا القطاع الخدمي وتعزيز الاتصال والتواصل بين المؤسسة وجمهورها، وعبر هذه الصفحة الرسمية ستجدون كافة المعلومات.

كما تنفي المؤسسة ومن خلال مكتبها الإعلامي إمتلاك مدير عام مؤسسة كهرباء عدن أ/ سالم الوليدي حساب أو صفحة بأسمه على مواقع التواصل الاجتماعي [ فيس بوك - تويتر ]، ويأتي تأكيدنا هذا عقب إنتحال أسم وصفة المدير العام على الفيس بوك ونشر أخبار ومنشورات عارية من الصحة.

وأخيراً أننا في المكتب الاعلامي لمؤسسة كهرباء عدن نشدد على رواد مواقع التواصل الاجتماعي وممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة بعدم الانجرار وراء الشائعات والتي من شأنها قد تعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية، و نؤكد بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر هذه الصفحة إلى جانب حساب الناطق الرسمي بإسم المؤسسة / نوار أبكر.

#اعلام_كهرباء_عدن