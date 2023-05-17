شكرا لبحثكم عن خبر الحسني يهنئ المعيدة صمود صالح لحصولها على المركز الثاني عربيًا في مجال التصوير الفوتوغرافي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث الأستاذ الدكتور/ جمال محمد ناصر الحسني عميد كلية الآداب بجامعة عدن برقية تهنئة للمعيدة بقسم اللغة الألمانية كلية الآداب صمود صالح بن صالح بمناسبة فوزها بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وتقدم الحسني باسمه وكافة منتسبي كلية الآداب جامعة عدن بأجمل التهاني والتبريكات للمعيدة صمود صالح بن صالح هذا الإنجاز الذي تعتز به كلية الآداب والجامعة عموماً إذ يعتبر إضافة نوعية لمنتسبي هذه المؤسسة متمنياً لها تحقيق المزيد من الإنجازات.

ويأتي حصول المعيدة صمود صالح لهذا الانجاز بعد مشاركتها في مخيم الشباب الدولي الذي نظمته المجموعة الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية.

من جانبها عبرت المعيدة صمود صالح عن سعادتها البالغة بنيل وتحقيق المركز الثاني، الذي اعتبرته تكريمًا لمدينة عدن وبلادنا عمومًا، وعبرت عن شكرها وتقديرها الكبيرين للأستاذة قبلة محمد سعيد المستشار الثقافي لبلادنا في المملكة الأردنية الهاشمية.

يذكر أن الشابة صمود صالح تنشط من خلال مبادرتها في مجال العمل الفني الخاص بتوثيق ورصد التراث العدني واليمني بشكل عام، بما يحافظ على الهوية الثقافية للبلاد.