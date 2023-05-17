شكرا لبحثكم عن خبر القبض على نصاب محترف بالمعلا.. ماهي قصته؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بتوجيهات من قائد شرطة المعلا العقيد/احمد الظاهري تمكن أفراد تحريات شرطة المعلا من القبض على متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين، واستلام أموال وأدوات عينية بعد إيهامهم بتسجيلهم في منظمات ومؤسسات خيرية وإغاثية وايضا ايهامهم بمتابعةووساطات للسفر والعلاج بالخارج.

ونجحت الشرطة في القاء القبض على المتهم بعد تلقيها عدة بلاغات من مواطنين بتعرضهم للنصب والإحتيال من قبل شخص في الخمسنيات من العمر يدعى ( م . أ. ع . ح ) وتم ضبطة وبحوزتة مبلغ الفين ومئة ريال سعودي وخمسون الف ريال يمني وجوال واوراق حوالات نقدية وتتم عمليات النصب المتكررة عبر ايهامهم بتسجيل أسمائهم في كشوفات منظمات خيرية واغاثية واجراءات علاج وسفر مقابل استلامه مبالغ مالية بأساليب وخدع متنوعة قبل أن يلوذ بالفرار بعد الإيقاع بالضحايا في عدة مديريات بالعاصمة عدن.

وبمواجهة المتهم بالبلاغات التي تلقتها الشرطة من قبل شرطة خورمكسر بالتهم المنسوبة الية وبمعلومات التحريات اعترف بنشاطه الإجرامي وتم تسليمة الى رئيس البحث الجنائي لشرطة خورمكسر .

واشار رئيس البحث الجنائي لشرطة المعلا النقيب/جمال تابث ان غرض هذا المجرم الذي تم القبض عليه هو تحقيق مكاسب مالية وستتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واشاد النقيب/جمال تابث بدور رجال تحريات شرطة المعلا والمجهودات الكبيرة والجبارة والمتميزة التي يبدلونها واثمرت بالقبض على العديد من المجرمين المطلوبين امنيآ.

وحذر رئيس البحث الجنائي بشرطة المعلا النقيب/جمال تابث المواطنين من التعامل مع أي اشخاص يدعون صلتهم بمنظمات أو أي مؤسسات قبل الرجوع الى الجهات المختصة بالسلطات المحلية بالمديرية.. داعيا في الوقت ذاته الى سرعة الإبلاغ عن أي أشخاص يشتبه بممارستهم النصب والاحتيال على المواطنين. وعلى المواطنين الذين تم النصب والاحتيال عليهم التوجة الى شرطة خور مكسر للتعرف على النصاب الذي تم القبض عليه والقيام بالإجراءات القانونية ليقى جزائة الرادع.