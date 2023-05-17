شكرا لبحثكم عن خبر حاشد الهمداني .. قصة نجاح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال اللقاء الموسع لمدراء فروع وإدارات (كاك بنك) في مننتج كراون ، خورمكسر.

بجانب الأستاذ حاشد محمد الهمداني، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ، الرئيس التنفيذي (لكاك بنك).

* قصة نجاح مستمرة

- أصعب اللحظات أن تبدأ من بعد هدم، وأكثرها قيمة أن تنهض بعد المعاناة.

- القطاع المصرفي أحد أكبر ضحايا الحرب، فقد ضربته في مقتل، وشقة جسده نصفين، وكان قرار نقل إدارة كاك بنك إلى عدن خطوة مصيرية، وحساباتها كثيرة ومعقدة.

- بداية إدارة كاك بنك في عدن ، كانت مجرد قرار جمهوري على ورقه فقط، ينص على تكليف الأستاذ حاشد محمد الهمداني، رئيسا تنفيذيا ، وخلال فترة قياسية أصبحت الإدارة واقعا مشرفا، باتت أقدامنا راسخة، وتضرب عميقا في أرض عدن.

- الانطلاقة من جديد كانت امتحانا صعبا ، فأسباب الفشل كانت كثيرة ، بينما يكاد يكون خيار النجاح واحدا ، النجاح أو النجاح !.

- قبل خمس سنوات، كنا صرح يصارع تعثره، وكان نهوضه مرة أخرى حلم نحاول أن نجعله حقيقة، وبعد خمس سنوات عاد كاك بنك عملاقا مثلما كان، ويستعيد ريادة أكثر من 40 عاما في السوق المصرفية.

- لم نقف عند سقف الماضي أو نكتفي بنوافذ الحاضر ، بل طموحنا دائما ينتظر شروق الغد بمسؤولية، حتى نفتح أبواب نجاح أخرى، ونذهب إلى حدود بعيدة.

- قد يكون رئيس الهرم جوهرته ، ولكن كل قطعة في صرحنا ثمينة، ويرتفع بنيانه بالجميع، فكتف نجاحنا اتكى على اساس متين، وصفا طويلا من القادة، بالمعايير الشخصية والمصرفية وزنهم ذهب، وخبرتهم وقيمتهم فخر مؤسستنا، وكان لكل موظف دورا مهم في قصة النجاح المستمرة.

- الأستاذ (حاشد) ليس ملاكا، وهو إنسان يسقط ويقوم، ولم يصنع معجزة، ولكنه مسؤول يستحق أن يحترم عقله وعمله ، وفي الظروف الصعبة وضع هدف، وسعى إلى تحقيقه، وبإيمانه بالتطوير والتغيير تجاوزت خطوات كاك بنك مساحات كثيرة وكبيرة.

- بكل ذلك أصبح (كاك بنك) قصة نجاح مستمرة ، ورئيسه قائدا محترما وناجحا.

- ياسر محمد الأعسم /عدن 2023/5/16