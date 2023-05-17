شكرا لبحثكم عن خبر السقاف يتفقد سير الامتحانات الوزارية في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / خاص :

تفقد الاستاذ مؤمن السقاف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سير الامتحانات الوزارية في عدد من مدارس العاصمة عدن.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها الاستاذ صلاح العاقل وكيل محافظة عدن والاستاذ امجد الحسيني نائب مدير مكتب محافظ العاصمة عدن والدكتور محمود جرادي مدير مديرية صيرة ومديرة مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن الدكتورة نوال جواد والاستاذ الكريحي طاهر كنعان رئيس دائرة الشباب والرياضة في المجلس الانتقالي الجنوبي تفقدوا خلالها سير العملية الامتحانية بالشكل المطلوب وتوفير البيئة المناسبة للطلاب المتقدمين..

يذكر ان نحو "12784" طالب وطالبة يؤدون اختبارات الثانوية العامة في العاصمة عدن بقسميها الادبي والعلمي وفي تخصص الانجليزي موزعين على "71" مركز اختبار ي .من هم "8857" طالب وطالبة في القسم العلمي ،"4881" ذكور و 3976" إناث.

فيما وصل عدد طلاب وطالبات القسم الادبي الى"3726" من هم "1684" ذكور،و2042" إناث.بالاضافة الى 201 طالب وطالبة في القسم الانجليزي .