لحج.. قتلى وجرحى في مواجهات قبلية بمناطق الصبيحة

المنامة - ياسر ابراهيم - سقط قتلى وجرحى، اليوم الأربعاء، في مواجهات مسلحة بين مجاميع قبلية، شهدتها مديرية المضاربة بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين مجاميع تتبع قبيلة "الشماية" من جهة ومجاميع تتبع قبيلة "البريمة" من جهة أخرى على خلفية قضية ثأر قبلي سابقة، خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.



وأضافت أن القبيلتين سبق أن اقتتلتا دون التوصل لحل ينهي القضية؛ لتتجدد صباح اليوم المواجهات وسط مطالبات بتدخل وساطات قبلية لوقفها.



وأشارت إلى استخدام الأسلحة المتوسطة خلال المواجهات التي توسع نطاقها في منطقة "مجزاع" شرق مديرية المضاربة.



وفي ذات السياق، قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون في تبادل لإطلاق النار في سوق مديرية طور الباحة بذات المحافظة.



ووفقا لشهود عيان فقد قتل شخص وأصيب آخرون من مرتادي سوق طور الباحة صباح اليوم الأربعاء، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار بين مسلحين يتبعون قبيلة "المعامية" من جهة ومسلحين يتبعون قبيلة "العطويين" من جهة أخرى.



وأضاف الشهود لـ "يمن شباب نت"، أن الاشتباكات خلقت حالة من الرعب والهلع في السوق الذي تركه مرتادوه للنجاة بحياتهم.



وتشهد مناطق قبائل الصبيحة في محافظة لحج اشتباكات متكررة على خلفية قضايا الثأر القبلي المستمرة منذ عقود.

