شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تستنكر الاعتداء على سفارة الاردن ومقر المكتب العسكري الكويتي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استنكرت اليمن حادث الاعتداء والتخريب الذي تعرضت السفارة الأردنية في الخرطوم، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها ان هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخا لحرمة البعثات الدبلوماسية.. داعية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

جددت موقف اليمن الداعم لكافة الجهود الرامية إلى عودة الأمن والاستقرار في السودان.