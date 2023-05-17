نقابة الصحفيين اليمنيين ووكالة الأنباء اليمنية سبأ تنعيان الصحفي أرفد فؤاد باعباد

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / خاص

تنعي نقابة الصحفيين اليمنيين ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الزميل الصحفي أرفد فؤاد سالم باعباد الذي وافاه الأجل اليوم الأربعاء بعد حياة حافلة بالعمل الصحفي والعطاء الإنساني.

ان نقابة الصحفيين اليمنيين ووكالة الأنباء اليمنية سبأ وهما تنعيان وفاة زميل مهنة تحلى بذماثة الاخلاق والتفاني في العمل وحظي باحترام واسع من قبل زملائه وكان إلى جانب عمله كصحفي لأكثر من عقدين يمثل شخصية إنسانية واجتماعية بارزة في محافظة عدن والمحافظات المجاورة له اياد بيضاء في العمل الخيري على كافة المستويات لما يتمتع به من نزاهة ويحظى بمكانة مرموقة بين أوساط الناس.

لقد فقدت نقابة الصحفيين اليمنيين ووكالة الأنباء اليمنية بوفاة الزميل الصحفي أرفد فؤاد سالم باعباد صحفيا متميزا وملتزما بأداء واجباته المهنية وفقدت عدن أحد أبرز أبنائها الخيرين الذي كان يحظى بمحبتهم واحترامهم وتقديرهم لمواقفه الإنسانية الصادقة والمتميزة.

وبهذا المصاب الجلل تتقدم نقابة الصحفيين اليمنيين ووكالة الأنباء اليمنية سبأ بخالص العزاء والمواساة لأسرة وأبناء الفقيد وذويه وزملائه بهذا المصاب الاليم سائلين المولى تعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .. انا لله وانا اليه راجعون.

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