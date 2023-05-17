شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء بعدن يناقش تعزيز التعاون بين هيئة الأدوية ومنظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش لقاء مشترك عقد، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن، بين الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ومنظمة الصحة العالمية، سبل ومجالات العمل المشترك والارتقاء بمستوى الشراكة القائمة بين الهيئة والمنظمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، في اللقاء الذي ضم المدير التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري، ومدير مكتب منظمة الصحة بعدن الدكتور محمود طاهر، أهمية التعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة..داعيًا إلى مزيدًا من التعاون والدعم للهيئة التي تعد واحدة من أهم مفاصل القطاع الصحي.

فيما ثمن الدكتور الباكري، الدعم المقدم من المنظمة والذي أسهم في تعزيز منظومة العمل بالهيئة وشكل رافدًا إضافيًا في تطوير الأداء.

من جانبه أكد الدكتور طاهر دعم منظمة الصحة للقطاع الصحي وبما يؤمن وصول الخدمات الصحية لجميع المحتاجين لها.. لافتًا إلى أن الأدوية تعد ركيزة أساسية في النظام الصحي تتطلب تجنيد كل الدعم المطلوب فيها.

إلى ذلك زار مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن المختبر الخاص بالهيئة، واطلع على آلية العمل في اقسامه المختلفة ونوعية الخدمة التي تقدمها هذه الأقسام..مثمنًا جهود الهيئة وكادرها وعلى نوعية الخدمات المتطورة فيها، كما اطلع على سير الأعمال الإنشائية في مشروع مختبر مراقبة الجودة الذي تنفذه الهيئة والذي سيشكل إضافة نوعية لخدمات الهيئة لعموم الوطن وبعض دول الإقليم.