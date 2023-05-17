لماذا لا يتعلم العيسي من الهمداني ؟!

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يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / عاصم النهمي : في الوقت الذي نشاهد فيه تخبط اتحاد كرة القدم في موضوع تحديد شكل نظام مسابقة الدوري ، يتفنن اتحاد كرة السلة بقيادة رئيسه الكابتن Abdulsatar Al-hamdani في تسيير عمل الاتحاد بمرونة عالية واحترافية كبير في التعامل مع جميع الاطراف .. صباح اليوم تم سحب قرعة المرحلة الثانية للدوري اليمني لكرة السلة بتطبيق نظام المجموعتين الاولى ضمت فرق الساحل والثانية جمعت فرق الوسط .. توزيع الفرق على المجموعتين بحسب المواقع الجغرافية وشملت المجموعة الأولى أندية المحافظات الساحلية وهي أندية الميناء وشعب حضرموت وهلال الحديدة وشمسان والتضامن والتلال. فيما ضمت المجموعة الثانية أندية المحافظات الوسطى وهي أهلي صنعاء وسيئون وشعب إب ووحدة صنعاء والبرق تريم و22 مايو. وستنطلق المنافسات كما حدد الاتحاد في التواريخ التالية : مرحلة ذهاب مجموعة الساحل - عدن خلال الفترة 5 – 10 يونيو 2023م مرحلة إياب مجموعة الساحل –عدن خلال الفترة 13 – 17 يونيو 2023م مرحلة ذهاب مجموعة الوسط - سيئون خلال الفترة 9 – 14 يونيو 2023م مرحلة إياب مجموعة الوسط - صنعاء خلال الفترة 20 – 26 يونيو 2023م.. مع العلم ان الاتحاد السلوي سبق وان نظم اكثر من بطولة خلال ٣ اعوام وشاركت فيها فرق الشمال والجنوب .. فهل يستفيد اتحاد القدم من تجربة اتحاد السلة ، ويعيد المسابقات المحلية الى سابق عهدها !!!

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