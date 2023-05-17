[ الثانية خلال أسبوع.. مليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات واختطافات في إحدى قرى "السوادية" بالبيضاء ]

نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية، الليلة الماضية، حملة مداهمات واختطافات في إحدى قرى مديرية السوادية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، بعد أسبوع من حملة مماثلة.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي اقتحمت الليلة الماضية، بأكثر من عشرة أطقم على متنها عشرات المسلحين، قرية "دماج" بمديرية "السوادية" بمحافظة البيضاء.



وأوضحت المصادر أن المليشيا قامت بمداهمة عدة منازل واختطفت عدداً من المواطنين، فيما لاتزال أطقمها تحاصر القرية.



وتأتي هذه الحملة بعد أسبوع من حملة مماثلة شنتها المليشيا على قرية "بيت الخضر" في ذات المديرية، واختطفت أكثر من خمسين شخصا، في حملة وصفتها الحكومة بأنها تأتي "امتدادا لحالة الحقد الدفين على المحافظة ومحاولة لكسر قبائلها".

