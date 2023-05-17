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استعدادات لتدشين المراكز الصيفية بالمحافظات المحررة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع للجنة العليا للإشراف على المراكز الصيفية، برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، اليوم، الاستعدادات والترتيبات لتدشين المراكز الصيفية في المحافظات المحررة، المقرر اقامتها في 21 مايو الجاري.

 

 

واستعرض الاجتماع الترتيبات الخاصة بالمراكز النموذجية التي ستنفذها الوزارة بشكل مباشر عن طريق مكاتب الأوقاف، بالإضافة إلى المراكز الصيفية المختلفة التي تنفذها المؤسسات والجمعيات الخيرية وغيرها، وآلية التنسيق بين الوزارة وتلك المراكز.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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