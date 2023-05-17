في ذكرى فك ارتباط الوحدة اليمنية .. السبت (وحدة عدن) يقابل (تضامن حضرموت)

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يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي : تقام عصر يوم السبت القادم بملعب بارادم بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت مواجهة كروية تجمع ناديي وحدة عدن وتضامن حضرموت بمناسبة ذكرى فك ارتباط الجنوب الذي اعلنه الرئيس علي سالم البيض في العام 1994م. ومن المتوقع حضور قيادات كبيرة يتقدمها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

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