اليمن: استقبلنا أكثر من 55 ألف لاجئ من القرن الأفريقي منذ مطلع العام

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أن البلاد استقبلت منذ بداية العام الجاري ٢٠٢٣م، أكثر من ٥٥ ألف لاجئ من القرن الافريقي.



جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح خلال اختتام ورشة التوعية والتدريب حول صحة المهاجرين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال بحيبح إن "هناك زيادة كبيرة في عدد اللاجئين مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية لنفس الفترة، وهو ما يحتم الحاجة الى دعم الحكومة والمنظمات ذات العلاقة لهذه المناطق واللاجئين".



وأكد حرص الوزارة على تدريب العاملين الصحيين في المنافذ الحدودية وممرات اللجوء، لافتاً الى أن "اليمن رغم ضعف امكانياتها مازالت تقدم خدماتها الصحية المتوفرة بلا تمييز للاجئين".



وأشار وزير الصحة اليمني إلى "حاجة مناطق اللجوء وممراتها، إلى دعم للاجئين والمجتمع المضيف".



والثلاثاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، وصول أكثر من 40 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري، مطالبة بـ"دعم فوري لمواجهة التحديات التي تواجه المهاجرين وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم".



وأشارت المنظمة الأممية إلى أن "الدعم المقدم من المانحين بالغ الأهمية في التخفيف من نقص التمويل وتحسين ظروف المهاجرين في اليمن".



ويعد اليمن وجهة لمهاجري دول القرن الأفريقي لا سيما إثيوبيا والصومال، إذ يهدف معظمهم الانتقال إلى دول الخليج، وخاصة السعودية الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد.

