شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الراحل "عفاش" يتسبب بمشكلة لمنتخبنا الناشئ !! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

نشر المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني الأول العزي العصامي منشورا على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه : لكم ان تتخيلوا أن احد لاعبي منتخب الناشئين الذي تأخرت تأشيرته اسمه عبدالله علي عبدالله صالح .. والاخوة في الدوحة اشتبه عليهم الاسم.

يذكر بأن منتخبنا الناشئ غادر العاصمة المصرية القاهرة قبل عدة ايام متوجها إلى دولة قطر التي وصل اليها دون عدد من اللاعبين الذي لم تصل تأشيرات دخولهم إلى قطر.