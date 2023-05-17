شكرا لبحثكم عن خبر معاوية يدشن مشروع الرصف الحجري لشارع سوق شمسان مول وعبدالعزيز بالشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إعلام مديرية الشيخ عثمان :

دشن مدير عام مديرية الشيخ عثمان، الدكتور وسام معاوية سعيد سالم، مشروع الرصف الحجري لشارع سوق شمسان مول حتى تقاطع حي عبدالعزيز عبدالولي، بمديرية الشيخ عثمان، بتكلفة "168,144 ألف دولار" لمساحة قدرها " ٥٣٦٣ متر مربع" ،وهذا يأتي ضمن أعمال مشروع الأشغال العامة وبتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS"

وفي التدشين حث معاوية منفذ المشروع "مكتب فارس زين الداوؤدي للمقاولات " على ضرورة التقيد بالمواصفات الهندسية المتفق عليها في بنود عقد العمل مع الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة للمشروع.

وأكد معاوية ان تنفيذ المشاريع المستدامة يأتي ترجمة لتوجيهات وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن، الأستاذ/ أحمد حامد لملس، في تعزيز مستوى الأداء الخدمي، وتعزيز البنية واستمرار دعم المشاريع الخدمية في مختلف مناطق المديرية والتخفيف من معاناة المواطنين.