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مقتل امرأة برصاص قناص حوثي شمالي غرب تعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت امرأة يمنية، السبت، برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، المتمركزة شمالي غرب مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).
 
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن المواطنة (خيرية علي أحمد سعيد 45 عاماً) قُتلت قنصا (الأربعاء)، بطلق ناري في الصدر.
 
وأضافت، أن قناص المليشيا المتمركز في موقع الزابيا، استهدف الضحية في منزلها بحي الدمينة شمال غرب المدينة.
 
والسبت قتل طفل برصاص قناص حوثي في مديرية مقبنة غربي تعز، ضمن جرائم المليشيا الإرهابية المستمرة بحق المدنيين في المحافظة.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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