بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون في مجال القضاء الإداري بين اليمن ومصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب،، مع رئيس مجلس الدولة المصري، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار عادل عزب، سبل تعزيز وتطوير التعاون في مجال القضاء الإداري.

واشاد القاضي محسن، بتجربة وأداء وكفاءة كوادر مجلس الدولة المصري وأنظمته التقنية..معربًا عن تطلع مجلس القضاء الأعلى لتعزيز علاقات التعاون القضائي والإستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالريادة.

بدوره، استعرض المستشار عزب الهيكل التنظيمي لمجلس الدولة والمهام المناطة به فيما يتعلق بالمنازعات الإدارية، والدعاوى التأديبية، والإفتاء ومراجعة العقود التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفا فيها..لافتًا إلى الترتيبات الجارية لاستضافة الاجتماع السادس للاتحاد العربي للقضاء الإداري المزمع انعقاده الإثنين القادم بالقاهرة.

وفي ختام اللقاء قدم المستشار عادل عزب درع مجلس الدولة المصرية لرئيس مجلس القضاء الأعلى.