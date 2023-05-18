شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يلتقي القائم باعمال السفارة الامريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، مع القائم بأعمال السفارة الامريكية بالإنابة كريس كولس، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كيمبرلي بيل، مجالات تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتطرق الوزير الزعوري، إلى الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الحكومية في معالجة المشكلات الاقتصادية والتنموية..مشيرًا إلى الآثار الاقتصادية الناتجة عن قيام مليشيات الحوثي باستهداف منصات تصدير النفط والموانئ والملاحة الدولية، وانعكاسها المباشر على قدرة الدولة على زيادة الإيرادات والتأثير المباشر أيضا على الحياة المعيشية للمواطنين..مؤكدًا على أهمية قيام المجتمع الدولي في مساندة الجهود الحكومية لمواصلة تقديمها للخدمات ومعالجة كافة الإشكالات.

واكد الزعوري، على اهمية دعم برامج عمالة الأطفال ومكافحة ظاهرة التسول ومكافحة تجنيد الأطفال، ودعم الخطة الوطنية اليمنية للمرأة والسلام والامن وبرامج حماية المرأة.

وتم الاتفاق على عقد الترتيب لعقد ورشة عمل بدعم من الجانب الأمريكي للخروج برؤية ومقترحات حلول لمكافحة أسوأ اشكال عمالة الأطفال.

من جانبه، أكد القائم باعمال السفارة الامريكية، ادانة بلاده الواضحة والصريحة لكافة الهجمات الحوثية على منصات تصدير النفط وتهديد الملاحة كونها اعمال غير مقبولة..مجددًا استمرار الدعم الأمريكي للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات.

حضر الاجتماع المسؤول الاقتصادي في السفارة الامريكية نار داو.