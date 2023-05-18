شبوة.. مقتل مدني برصاص مسلحين قبليين على خلفية ثأر في مدينة عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدني، اليوم الخميس، برصاص مسلحين قبليين في عتق مركز محافظة شبوة الخاضعة لقوات المجلس الانتقالي جنوب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن مسلحين على متن سيارة نوع هايلوكس أطلقوا النار على مهدي بن محمد حنيشان الخليفي جوار مدرسة أروى لتعليم البنات في مديرية عتق وأردوه قتيلا.



وأضافت أن واقعة القتل تحمل دوافع قضية ثأر قبلي بين آل خليفة وآل الطالبي العوالق.



وتشهد محافظة شبوة منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي عليها في أغسطس من العام المنصرم تصاعدا في حوادث القتل والتصفيات ما بين القبائل في ظل غياب دور السلطات المحلية والأمنية.

