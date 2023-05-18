شكرا لبحثكم عن خبر معاناة لاعبي منتخبنا في ظل غياب اعضاء اتحاد الكرة !! (شاهد الصور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي : من نافذة مكتبي في مقر عملي بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، لفت انتباهي باص هايس واقفاً أمام بوابة الوزارة محمل بالحقائب والركاب، فكان المشهد بنسبة لي غريب ومن باب الفضول نزلت لمعرفة تفاصيله .. وياريتني لم انزل لكونني وجدت لاعبي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم من يتواجد في الباص برفقة حقائبهم قادمين من محافظة مأرب مباشرة دون استراحة وقد اصابهم إرهاق السفر من أجل مخاطبة وكيل قطاع الرياضة بالوزارة خالد محسن الخليفي النائب الأول للجنة الأولمبية اليمنية لمساعدتهم باستخراج جوازات سفر لنجمين من لاعبي منتخبنا .. الذي ازعجني في المشهد بأن هؤلاء نجوم اللعبة الأشهر في العالم لم يجدوا مسؤولاً في اتحادهم ولجانه المتعددة يعامل لهم مثل هذه الأمور ليقوموا بانفسهم مع مسابقة الزمن لضيق الوقت الذي جعلهم يحضروا مباشرة عند الوصول لعدن مع حقائبهم في الوقت الذي يفترض بأن يقوم أعضاء الاتحاد ولجانه وما اكثرهم بمثل هذه المتابعات خدمة للاعب الذي ننتظر منه الابداع في المستطيل الأخضر رغم كل هذه المعاناة !!

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