شكرا لبحثكم عن خبر درع الوطن تشارك انهاء القتال بين قبيلتين في الصبيحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شاركت اليوم الخميس قيادات رفيعة من قوات درع الوطن في الحملة العسكرية المخصصة لإنهاء القتال بين قبيلتي الشمايه والبريمه في مديرية المضاربة ورأس العارة ناحية الصبيحة محافظة لحج، وشارك في الحملة من قوات درع الوطن كلا من قائد الفرقة الاولى قائد اللواء الثاني درع الوطن الشيخ علي الشمي المحولي، وقائد اللواء الرابع درع الوطن عبدالخالق علي بن علي، وأركان اللواء الرابع درع الوطن جمال عبده علي.

وكانت الحملة العسكرية التي انطلقت اليوم الخميس، بقيادة العميد عبدالغني الصبيحي قائد محور باب المندب قائد اللواء الاول حزم، والعميد محمود صائل قائد اللواء الثالث حزم، وصلت إلى منطقة المجزاع بمديرية المضاربة ورأس العارة وذلك من أجل التدخل لوقف الاقتتال القبلي بين قبيلتي الشمايه والبريمه

يذكر أن الحمله العسكرية تكونت من أكثر من ستين طقم مسلح بمختلف الرشاشات المتوسطة الخفيفة ، وقد حرصت قيادة الحملة على الاعداد الجيد واضعة في خطتها الاستعداد لكل الاحتمالات ومنها استخدام القوه العسكرية في حال رفض اي طرف من الأطراف الامتثال لمطالب الحملة، وهو توقيف الاقتتال والنزول من مواقع التمترس ضد بعضهما ، إلا أن رجال القبيلتين مشكورين ماخيبوا من جاءو لإطفاء لهب الحرب المشتعلة، إذ كانو عند مستوى المسؤولية وساعدوا في حقن الدماء، ولبوا مطالب اللجنة، وهو تسليم خمسه مشائخ من قبيلة الشمايه كرهائن، وأخذ هدنه من اليوم وحتى العشرين من ذي الحجه 1444م.

شارك في الحملة عدد من القيادات العسكرية والامنية، وعدد من المشائخ ورجال القبائل، والشخصيات الاجتماعية.