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الأخبار الرئيس القائد يعين مجاهد ابوشوارب في منصب انتقالي رفيع يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارالرئيس القائد يعين مجاهد ابوشوارب في منصب انتقالي رفيع الرئيس القائد يعين مجاهد ابوشوارب في منصب انتقالي رفيع انباء عدن الخميس 18 مايو 2023 09:40 مساءً عاجل: الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يُصدر قرارًا بتعيين مجاهد أبو شوارب بن عفرار رئيسًا للهيئة التنفيذية بانتقالي محافظة المهرة AIC . المزيد في الأخبار درع الوطن تشارك انهاء القتال بين قبيلتين في الصبيحة شاركت اليوم الخميس قيادات رفيعة من قوات درع الوطن في الحملة العسكرية المخصصة لإنهاء القتال بين قبيلتي الشمايه والبريمه في مديرية المضاربة ورأس العارة

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