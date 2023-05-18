الرئيس اليمني يصل مدينة جدة السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمؤتمر القمة العربية المقرر انطلاقها غدا الجمعة.



وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



والى جانب رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيشارك في القمة عضوا مجلس القيادة عبدالله العليمي، وعثمان مجلي على رأس وفد يضم مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، ومندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية رياض العكبري، وسفير اليمن لدى المملكة الدكتور شايع الزنداني.



وسيلقي العليمي كلمة اليمن الى القمة العربية، كما سيبحث مع عدد الزعماء ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة مستجدات الوضع اليمني، والتحديات المشتركة، وسبل تفعيل وتعزيز آليات العمل العربي في مواجهة تلك التحديات.



وأعرب الرئيس عن أمله في أن تفصي هذه القمة على أرض الحرمين المباركة إلى مقررات مهمة لمصلحة الشعوب والبلدان العربية، وفي المقدمة تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



كما رافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الرحلة، وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، والمناضلان اللواءان محمود الصبيحي، وفيصل رجب.

