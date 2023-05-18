الرئيس العليمي يصل السعودية ومعه محمود الصبيحي وفيصل رجب

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يزيد بن سلمان - شبوة - *رفق "العليمي" المناضلان اللواءان محمود الصبيحي، وفيصل رجب*

*رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل جدة للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية*

وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اعمال الدورة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمؤتمر القمة العربية المقرر انطلاقها غدا الجمعة.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد ال جابر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل، وسفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور شايع الزنداني، واعضاء السفارة.

والى جانب رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيشارك في القمة عضوا مجلس القيادة عبدالله العليمي، وعثمان مجلي على رأس وفد يضم مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، ومندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية رياض العكبري، وسفير اليمن لدى المملكة الدكتور شايع الزنداني.

وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة اليمن الى القمة العربية، كما سيبحث مع عدد من اخوانه اصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ورؤساء الوفود المشاركة في اعمال القمة مستجدات الوضع اليمني، والتحديات المشتركة، وسبل تفعيل وتعزيز آليات العمل العربي في مواجهة تلك التحديات.

وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم تقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، على حسن الاستقبال والتحضير الجيد لأعمال القمة العربية بما يجسد الدور الطليعي الرائد للمملكة في خدمة قضايا الامة والدفاع عن مصالحها وامنها القومي.

كما أعرب فخامة الرئيس عن امله في ان تفصي هذه القمة على ارض الحرمين المباركة الى مقررات مهمة لمصلحة الشعوب والبلدان العربية، وفي المقدمة تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

رافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الرحلة، وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، والمناضلان اللواءان محمود الصبيحي، وفيصل رجب.