شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الداخلية اليمنية تضبط معدات اتصالات في طريقها للحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استمرار لجهود أجهزة الأمن اليمنية في قطع طرق تهريب الحوثي، ضبطت الداخلية اليمنية معدات اتصالات بمحافظة المهرة، بطريقها للمليشيات.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان مقتضب، إنها ضبطت شحنة معدات اتصالات مهربة كانت في طريقها للحوثيين المدعومين من إيران في ميناء شحن شرقي المهرة".

وأضح البيان، أن "معدات الشحنة تتضمن 11 كابينة تغذية وتنظيم محطات شبكات اتصالات PAELTA قوة Am63، إلى جانب 181 صندوق يتضمن محولات طاقة كهربائية متحول خاص بكبائن الاتصالات، إضافة إلى 8 قطع أدوات كهربائية تابعة للمحولات".

وأشار البيان إلى أنه "تم توريد المضبوطات لمخازن الجمارك رهن الإجراءات القانونية".

ومطلع العام الجاري، قالت مصادر أمنية إن "شرطة المهرة شرقي اليمن نجحت في ضبط شاحنة تجارية في منفذ (شحن) الحدودي مع عمان وعليها 25 صندوق مموه كان يحتوي قطع طائرات دون طيار".

وكانت السلطات الجمركية والأمنية في منفذ "شحن" الحدودي ضبطت العام الماضي شحنتين أسلحة كانت متجهة للحوثيين، أحدها تضم 52 صاروخا مضادا للدروع وكانت مموهة داخل مولدات كهربائية وأخرى بين بضائع مستوردة.