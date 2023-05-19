مليشيا الحوثي تنقل 10 سجينات من مدينة "إب" إلى مكان مجهول

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في إب إن مليشيا الحوثة نقلت 10 نساء سجينات في إب إلى مكان مجهول.

وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثة في محافظة إب، نقلت السجينات العشر، من السجن المركزي في إب، إلى مكان مجهول في صنعاء، بسبب اكتشاف جوال قديم، مع السجينات كن يتواصلن به سرا مع أقاربهن.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي، تمنع الاتصال والزيارات عن معظم السجناء، والسجينات في إب، بما فيهم المساجين على ذمة قضايا غير جسيمة، وترفض توفير خدمة الاتصال عبر السجن.

وأشار إلى تلك الإجراءات الحوثية المشددة بحق المساجين، أدت إلى تهريب بعض السجناء وأقاربهم جوالات قديمة للاتصال.

وحذرت المصادر من اختفاء السجينات العشر بعد تعرضهن للتعذيب في إب.

