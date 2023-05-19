صنعاء.. مليشيا الحوثي تعتزم السيطرة على أراضي مصنع أسمنت عمران

المنامة - ياسر ابراهيم - تعتزم مليشيا الحوثي السيطرة على الأراضي الطينية التابعة لمصنع أسمنت عمران، الواقعة في منطقة ذهبان، شمال العاصمة صنعاء.

وحسب وثيقة مسربة من المجلس السياسي التابعة للمليشيا، والمذيلة بتوقيع وختم "أحمد حامد" المعين من قبل المليشيا مديرا لمكتب الرئاسة، وتقتضي بتسليم أراضي المصنع إلى "جميعة نبراس الخيرية".

ونصت الوثيقة، على تسليم الأراضي للجمعية المذكورة، بعقد انتفاع مجاني لعشر سنوات قادمة؛ لإقامة مشاريع خيرية، حسب زعمهم.

وتقدر مساحة الأراضي التابعة للمصنع بأكثر من أربعة الآف لبنة، وهي أراضي محاجر التربة الطينية بالإضافة إلى أراضي أخرى في منطقة زجان بني حشيش، وهما المصدر الوحيد للتربة الطينية اللازمة لصناعة الإسمنت.

يشار إلى أن جمعية نبراس، هي واحدة من الجمعيات التي أنشأتها المليشيا حديثًا، وتسعى من خلالها لنشر التشيع وتطييف المجتمع، وتنفيذ المشاريع التابعة لقتلاها، والموالين لها من المدنيين والعسكرييين.

واستنسخت مليشيا الحوثي اسم "نبراس" رغم وجود جمعية خيرية في صنعاء تحمل ذات الاسم، تعمل في المجال الخيري الصحي، تأسست منتصف تسعينات القرن الماضي.