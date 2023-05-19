شكرا لبحثكم عن خبر انهيار خطير في قيمة الريال اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاودت اسعار الصرف ارتفاعها الصاروخي بشكل مرعب في اخر التعاملات النقدية مساء اليوم الخميس،حيث انهار الريال مرة اخرى أمام الدولار الامريكي والريال السعودي على نحو ما توضحه مؤشرات التداول التالية:

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