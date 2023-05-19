شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يؤدي صلاة الجمعة مع جموع المصلين بجامع عمر بالمكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أدّى الرئيس القائد عيدورس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمعية نائبه اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، وعدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس، صلاة الجمعة مع جموع المصلين بجامع عمر بمدينة المكلا.

وكان الرئيس الزُبيدي، قد استمع بمعية جموع المصلين إلى خطبتي الجمعة التي ألقاها الشيخ صالح الشرفي، وحث فيها على التآخي والتآزر ونبذ الفرقة، ورص الصفوف، وإعلاء لغة الحوار لحل الخلافات والتباينات كقيمة دينية وإنسانية وحضارية.

وتبادل الرئيس الزُبيدي بعدها مع جموع المصلين من أبناء المكلا التحايا، مؤكدين تأييدهم ودعمهم لجميع الجهود التي يبذلها الرئيس الزُبيدي لوحدة الصف الجنوبي.