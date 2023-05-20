شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة مستوى تنفيذ مشاريع الطرق في عدن والمحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

ناقش رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الجهات المنفذة لمشاريع الطرق، مستوى تنفيذ مشاريع تأهيل شبكات الطرق في عدن والمحافظات المحررة.

وتطرق اللقاء إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية تنفيذ المشاريع، والاحتياجات المطلوبة لتسهيل أعمال إنجاز تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية والمواعيد الزمنية المحددة.

وأشاد المهندس الماس، بجهود الجهات المنفذة للمشاريع.. مؤكدا استمرار صندوق الطرق بالتواصل مع كافة الجهات المعنية لتسهيل تنفيذ المشاريع.. مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وإنجاز المشاريع للإسهام بتخفيف معاناة المواطنين.

