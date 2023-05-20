شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الشباب تكرم منتخب الكونغ فو الفائز بالمركز الثالث عربيًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرمت وزارة الشباب والرياضة، في العاصمة المؤقتة عدن، أبطال المنتخب الوطني للكونغ فو الحائز على المركز الثالث في البطولة العربية الـ (8) للكبار، التي أقيمت في المغرب، خلال المدة من 10 - 14 مايو الجاري.

وخلال حفل التكريم الذي حضره مستشار الوزارة عبد الحميد السعيدي، ووكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي، أشاد نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، بالنجاح الذي "حققه أبطال المنتخب الوطني في لعبة (الكونغ فو)، والذي يضاف إلى جملة النجاحات التي تحققها الرياضة اليمني رغم ظروف الحرب التي تعيشها البلاد منذ نحو 9 أعوام، وحصدهم للعديد من الميداليات الذهبية والفضية، والبرونزية، وحصولهم على المركز الثالث في الترتيب العام".

وأكد، الوجيه دعم الوزارة واهتمامها بأبطال منتخب الكونغ فو، وباقي المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب، الذين يحققون النجاحات تلو النجاحات ويرفعون أسم اليمن خارجيًا، لافتًا إلى أن الرياضة ستظل الطاولة التي يجتمع حولها كل اليمنيين على إختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، باعتبارها رسالة سلام ومحبة بين أفراد المجتمع.

من جانبه ثمن رئيس الاتحاد العام للكونغ فو محمد راوح، دعم واهتمام وزارة الشباب والرياضة في لمشاركة أبطال اللعبة في البطولة العربية بعد فترة انقطاع طويلة، مشيرًا إلى هذا التكريم سيشكل دافعًا قويًا لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل القريب.

وكان منتخبنا الوطني للكونغ فو قد حقق المركز الثالث بإحرازه ذهبيتين، عبر اللاعبين ثروت مهيوب السندي، وعبدالله عادل المجيدي وفضيتين عبر اللاعبين يوسف علي الخضري، وسيف التايجي، و4 برونزيات عبر اللاعبين مجاهد محمد حسين وطلال صالح الحرازي.