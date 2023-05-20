شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يؤكد أهمية العمل على دحض الاشاعة وتغيير السلوك المجتمعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، أهمية الرسالة الصحية في تغيير السلوك المجتمعي ودحض الاشاعات الموجهة ضد اللقاحات المتنوعة.

ودعا بحيبح في ختام فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بتدريب المدربين المركزيين حول أهمية اللقاحات والتواصل بشان المخاطر اليوم، إلى ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية والدينية في حشد الطاقات لخلق تفاعل مجتمعي.. مشددا على ضرورة ترجمة المعارف والمهارات التي قدمتها الدورة على صعيد الواقع العملي وتشارك المعلومة مع كثير من زملاء العمل.

من جانبه أكد الوكيل المساعد لقطاع السكان بوزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب الحيدري، أهمية الدورة في التعاطي مع تغيير السلوك المجتمعي ورفع مستوى الطلب.. لافتا إلى أن المشاركين في الدورة يشكلون نواة للمدربين في المحافظات والمديريات.

فيما حث مدير مكتب منظمة اليونيسيف بعدن الدكتور شفيق الرحمن، المشاركين على ضرورة العمل على تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة وتغيير الأفكار تجاه اللقاحات وقضايا سوء التغذية.

